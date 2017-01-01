Нацраді для моніторингу мовних квот на телебаченні доведеться закупити нову техніку

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Плакат на підтримку української мови

Зараз сучасні технології дозволяють досить легко моніторити телеканали, але потрібне необхідне обладнання

Національній раді з питань телебачення і радіомовлення України потрібно закупити сучасну техніку для моніторингу виконання телеканалами закону про мовні квоти. Про це повідомила в інтерв’ю «Главкому» голова парламентського Комітету зі свободи слова, один із авторів та головний ідеолог законопроекту про мовні квоти на телебаченні Вікторія Сюмар.

«Думаю, наступного року ми внесемо зміни до бюджету і закупимо для Нацради найсучаснішу техніку для моніторингового центру, який треба оновити», – сказала вона.

Сюмар зазначила, що зараз сучасні технології дозволяють досить легко моніторити телеканали, але потрібне необхідне обладнання.

Вона визнала, що сьогодні на Нацраду велике навантаження: «Вони радіостанції моніторять, постійно штрафують за недотримання квот на українську пісню. Але більшість зі станцій все-таки дотримується квот і ця норма працює».

Нагадаємо, 23 травня народні депутати прийняли в другому читанні та в цілому законопроект стосовно встановлення 75% квоти україномовного контенту на телебаченні. За відповідний законопроект проголосувало 269 парламентарів, проти – 15.

Президент Петро Порошенко заявив, що підпише цей закон.

Є лише два загальнонаціональних канали, які не виконують квоту української мови 75%. Це телеканал «Інтер» і «Україна».

23 травня телеканал «Інтер» виступив категорично проти закону про мовні квоти. «Інтер Медіа Груп» вважає, що законопроект про введення мовних квот на українському телебаченні завдасть шкоди.

При цьому телеканал «Україна» офіційно заявив про те, що не бачить проблем у законі про квоти.