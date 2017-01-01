Нацвідбір на Євробачення закінчився скандалом. Журі засудило фаворита глядачів

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Melovin

Співак Melovin набрав найбільшу кількість голосів від глядачів, однак члени журі поставили йому лише два бали із шести можливих

Фінал Національного відбору на Євробачення-2017 закінчився скандалом: фаворит телеглядачів та букмекерів Melovin отримав від членів журі одну з найнижчих оцінок – всього два бали. Натомість телеглядачі оцінили виступ співака на максимальні шість балів.

Натомість переможцем конкурсу став гурт О.Torvald, музиканти отримали по п’ять балів від членів журі та глядачів. Загалом 10 балів також набрала співачка Tayanna: 6 балів від журі, 4 бали від глядачів. Таким чином O.Torvald і Tayanna набрали однакову кількість балів, однак, згідно умов конкурсу, оцінка глядачів має вирішальне значення при рівній кількості голосів в учасників.

Нагадаємо, що за версією букмекерів, найімовірнішим переможцем національного відбору мав стати співак Melovin. Коефіцієнт на його перемогу дорівнював значенню 2.20. Друге місце букмекери віддавали рокерам O.Torvald.Третє місце провокувалось Тетяні Решетняк (Tayanna).

Як повідомлялося, своїх представників на пісенний конкурс «Євробачення-2017», який відбудеться навесні в Києві, визначили вже 26 країн.

Так, Австрія, Азербайджан, Албанія, Бельгія, Білорусь, Велика Британія, Вірменія, Грузія, Ізраїль, Італія, Ірландія, Іспанія, Кіпр, КЮР Македонія, Нідерланди, Німеччина, Фінляндія, Чорногорія, Швейцарія, а віднедавна ще й Мальта, Польща, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія, Словенія оголосили імена представників своїх країн на Євробаченні-2017.

У суботу представників на «Євробачення-2017» оберають також у Молдові та Данії.

Станом на 24 лютого на «Євробачення» вже продано 15 тисяч квитків.

Конкурс відбудеться навесні 2017 року в Києві. Головною ареною стане Міжнародний виставковий центр. Півфінали «Євробачення-2017» відбудуться 9 та 11 травня, фінал – 13 травня.