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    Над Ірландським морем пропав гелікоптер з п'ятьма людьми на борту

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    Зв'язок з вертольотом був втрачений в середу вдень
    Зв'язок з вертольотом був втрачений в середу вдень

    Зникле повітряне судно шукають в гірських районах Уельсу

    У Великобританії в небі над Ірландським морем пропав приватний вертоліт, що вилетів з міста Мілтон-Кінс, на його борту знаходилися п'ять осіб. Про це повідомляє The Guardian.

    Пошуково-рятувальна операція в морі тривала до пізнього вечора середи, 29 березня. Через погану погоду рятувальникам на вертольотах довелося згорнути операцію. Також зникле повітряне судно шукають в гірських районах Уельсу.

    В агентстві берегової охорони повідомили, що великий пошук, зосереджений навколо області Ірландського моря і Сноудонії здійснювався двома пошуково-рятувальними вертольотами. Повітряний пошук не планується продовжувати до поліпшення погоди.

    Повідомляється, що приватний вертоліт покинув Мілтон-Кейнс 29 березня і вилетів до Дубліна.

    Представник берегової охорони повідомив, що зв'язок з вертольотом був втрачений в середу вдень.

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