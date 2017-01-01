Надання першої медичної допомоги при терактах (трансляція)
- Сьогодні, 12:58
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Розсилка
Учасник прес-конференції розкаже, як діяти під час терактів в громадських місцях
Сьогодні, 6 квітня, о 13:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Надання першої медичної допомоги при терактах».
Запрошені гості:
Олег Картавий, інструктор Центру спеціальної підготовки, викладач, сертифікований Європейською радою з реанімації, Українським науково-практичним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я України, а також Emergency First Response.
Учасник прес-конференції розкаже, як діяти під час терактів в громадських місцях, адміністративних будівлях, транспорті, як надати першу медичну допомогу, під час прес-конференції будуть візуально продемонстровані деякі навички надання медичної допомоги.
Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут: