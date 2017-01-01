Надання першої медичної допомоги при терактах (трансляція)

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Олег Картавий, інструктор Центру спеціальної підготовки

Учасник прес-конференції розкаже, як діяти під час терактів в громадських місцях

Сьогодні, 6 квітня, о 13:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Надання першої медичної допомоги при терактах».

Запрошені гості:

Олег Картавий, інструктор Центру спеціальної підготовки, викладач, сертифікований Європейською радою з реанімації, Українським науково-практичним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я України, а також Emergency First Response.

Учасник прес-конференції розкаже, як діяти під час терактів в громадських місцях, адміністративних будівлях, транспорті, як надати першу медичну допомогу, під час прес-конференції будуть візуально продемонстровані деякі навички надання медичної допомоги.

Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут: