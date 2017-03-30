«Надоел»: Ходорковський організовує акцію проти Путіна

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Михайло Ходорковський

Заявки на мітинги організатори ще не подавали

Рух «Відкрита Росія» Михайла Ходорковського збирається провести акцію проти президента РФ Володимира Путіна. Про це розповіла прес-секретар «Відкритої Росії» Марія Галицька.

Вона додала, що акція буде називатися «Надоел» (набрид. – укр.), але не уточнила, де і коли відбудеться захід. Заявки на мітинги організатори ще не подавали, повідомляє «Медуза».

Нагадаємо, у неділю, 26 березня, в центрі Москви в другій половині дня проходила не санкціонована зі столичною владою масова акція протесту проти корупції.

Загалом, затримання в Росії стали наймасовішими в пострадянській історії країни. Лише в Москві, за попередніми даними, затримали понад тисячу людей.

Путін порівняв ці акції з переворотами «арабської весни» та Євромайданом в Україні.

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