Надзвичайні заходи в енергетиці триватимуть до осені

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Надзвичайні заходи зберігатимуться до середини вересня, що дасть можливість закупити антрацитову групу

Надзвичайні заходи в енергетиці, які дозволяють суттєво скоротити обсяг споживання антрацитового вугілля, можуть продовжитися до середини вересня.

Про це під час години запитань до Уряду заявив міністр енергетики України Ігор Насалик.

«Зараз продовжені надзвичайні заходи в енергетиці та споживання вугілля антрацитової групи: мінімальне – 3,5-4 тисячі тонн на добу, тоді як раніше було 22-25 тисяч тонн на добу. Така ситуація зберігатиметься до середини вересня, що дасть нам можливість закупити антрацитову групу», - сказав Насалик.

За його словами, необхідні запаси цьогоріч визначені у 2 рази менше, ніж було минулого року.

Нагадаємо, з 17 лютого в Україні введено надзвичайні заходи в енергетиці.

12 квітня Кабмін продовжив надзвичайний стан у сфері енергетики.

Раніше повідомлялося, що в уряді готують три плани виходу з надзвичайного стану в енергетиці.

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