Надзвичайний стан в енергетиці: Кабмін погрожує енергоспоживачам санкціями

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Надзвичайний стан в енергетиці

Геннадій Зубко окреслив антикризові заходи із стабілізації ситуації в енергетиці

Забезпечення стабільної роботи об’єднаної енергосистеми України, уникнення дисбалансу між виробництвом і споживанням електроенергії та безперебійне енерго- та теплопостачання населенню, а також максимальна координація роботи органів центральної та регіональної влади, відомств, служб та підприємств енергопостачання – такі головні завдання в рамках антикризових заходів з подолання негативних наслідків блокади перевезень вугілля антрацитової групи. Про це сьогодні повідомив віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, проводячи спільне засідання Антикризового енергетичного штабу та Державної комісії з питань ТЕБ та НС, інформує прес-служба віце-прем’єра.

Зубко нагадав, що вчора урядом були запроваджені тимчасові надзвичайні заходи в енергетиці. «Прийняте рішення про встановлення граничного споживання електричної потужності в період з 8 до 22 години доби. Інструкції про складання і застосування графіків щодо зниження електроспоживаннярозроблені і направлені в регіони», - зазначив він.

Разом з тим, міністр наголосив, що ОДА спільно з обленерго мають відпрацювати такі заходи:

запропонувати промисловим підприємствам максимально перенести робочі зміни на нічні години доби;

підприємствам з безперервним циклом роботи знизити навантаження в період з 8 до 22 години мінімум на 10%;

забезпечити контроль за дотриманням граничного споживання енергоємними підприємствами;

підприємствам, організаціям, установам запропонувати використовувати власні джерела живлення, у тому числі альтернативні, - для того, щоб з 8 до 22 години зменшити навантаження на енергосистему;

крім того, НКРЕКП, «Енергоринок», «Укренерго» мають розглянути питання щодо запровадження економічних санкцій до електропередавальних організацій за перевищення граничних величин споживання.

«Найголовніше – маємо забезпечити надійне безперебійне електро- та теплопостачання навчальних та лікувальних закладів. Якщо завдяки вжитим заходам не будуть перевищуватись граничні величини споживання електричної потужності, які встановлені кожній області, графіки відключення електричної енергії для цих областей застосовуватись не будуть», - зазначив Зубко.

Нагадаємо, що 15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці у зв'язку із блокадою вивезення вугілля із непідконтрольних територій.

Наразі керівникам областей доручили скласти графіки зменшення споживання світла.

Також стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці.

Нагадаємо, міністр пояснив суть надзвичайного стану в енергетиці країни.

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