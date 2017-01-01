Надзвичайний стан в енергетиці: керівникам областей доручили скласти графіки зменшення споживання світла

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Повідомляється, що уряд намагатиметься мінімізувати дискомфорт через відключення світла

Кабінет міністрів завтра доручить головам обласних держадміністрацій розробити плани-графіки зменшення споживання електроенергії в пікові години.

Про це заявив віце-прем'єр Геннадій Зубко під час засідання уряду.

«Завтра ми дамо доручення головам ОДА разом з обленерго, з промисловими підприємствами розробити план-графік споживання для того, щоб зменшити споживання саме в пікові години навантаження», - зазначив Зубко.

За його словами, згідно з протоколом засідання Антикризового енергетичного штабу найбільші промислові області, як Дніпропетровська, Київська, Полтавська, Сумська, Харківська та Чернігівська, вже провели штаби з надзвичайних техногенних ситуація для того, щоб ще раз переглянути плани-графіки, погодинні графіки навантаження і ще раз подивитися на генеруючі потужності, які є в цих областях.

«Це не стосується лише промислових регіонів, це стосується всіх областей, які сьогодні споживають електроенергію. Тому завтра будуть надані відповідні рекомендації, яким чином переглянути режими і яким чином забезпечити зменшення споживання саме в пікові години навантаження», - підсумував віце-прем'єр.

Як повідомлялося, уряд прийняв розпорядження «Про вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електроенергії».

Також стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці.

Нагадаємо, міністр пояснив суть надзвичайного стану в енергетиці країни.

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