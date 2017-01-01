Надзвичайний стан в енергетиці: запаси вугілля достатні попри блокаду

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Запаси вугілля

Насалик заявив, що накопичено необхідні обсяги вугілля на складах, що дає можливість генераціям працювати, незважаючи на тривале блокування постачання антрациту

У понеділок, 20 лютого, міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик провів чергове засідання Координаційного центру із забезпечення постачання вугілля на теплові електростанції. Під час засідання учасники обговорили стан виконання заходів, передбачених розпорядженням уряду «Про вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електричної енергії», яке набрало чинності 17 лютого цього року. Про це повідомляє прес-служба Міненерговугілля.

Насалик зауважив, що влітку минулого року були подібні критичні ситуації. Зокрема, навантаження на теплову генерацію було на 20% більше, аніж у грудні, січні та лютому минулого року. Міненерговугілля передбачило можливі кризові ситуації та здійснило належну підготовку до нинішнього опалювального періоду. Зокрема, накопичені необхідні обсяги вугілля на складах, що дає можливість генераціям працювати, незважаючи на тривале блокування постачання антрациту. Крім того, частку атомної генерації завдяки своєчасній підготовці доведено на сьогодні до 62% в енергобалансі країни, зазначив міністр.

Насалик заслухав інформацію про запаси вугілля на складах та дав доручення щодо збалансування енергосистеми.

Під час засідання доповіли представники Мінінфраструктури, Міноборони, Державної фіскальної служби, Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки України, державних та приватних підприємств, які здійснюють постачання та накопичення вугілля, а також генерацію електричної енергії і тепла: ДП «Держвуглепостач», ДП «НЕК «Укренерго», ПАТ «ДТЕК Енерго», ПАТ «Центренерго», ПАТ «Донбасенерго», ДП «НАЕК «Енергоатом», ПАТ «Укртеплоенерго», корпорації «ІСД», ТОВ «Краматорськтеплоенего».