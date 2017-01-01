«Нафіг з пляжу!»: Аваков вимагає закрити Сбербанк Росії в Україні

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Аваков вимагає негайної реакції Нацбанку України на обслуговування російським Сбербанком режиму бойовиків

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що Сбербанк Росії повинен припинити роботу в Україні. Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook після повідомлен, що російський «Сбербанк» приступив до обслуговування в своїх відділеннях клієнтів з «паспортами» самопроголошених «ДНР» та «ЛНР».

«Питання - скільки треба часу Національному банку України, що б ввести санкції стосовно Сбербанку Росії, що працює в Україні ??? Вважаю за необхідне негайну реакцію НБУ! Сбербанк Росії повинен припинити свою роботу в Україні! Нехай насолоджуються «фінансовим раєм» за законами самозваних ДНР і ЛНР», - заявив Аваков.

Він зазначив, що «банк, що підтримує дії за рамками міжнародного права, банк, що підтримує засуджене світовою спільнотою визнання документів маріонеткових режимів і анексію українських територій, не може вести роботу в Україні!».

Аваков підкреслив, що російський «Сбербанк» обслуговує і підтримує незаконні режими бойовиків і по суті їх фінансує. «Нафіг з пляжу!», - заявив міністр.

Нагадаємо, Сбербанк Росії заявляє, що почав обслуговувати у своїх відділеннях клієнтів, що надають «паспорти» самопроголошених «ДНР» і «ЛНР».