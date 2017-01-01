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    Нафта Brent різко впала в ціні до $47 за барель

    • Сьогодні, 09:09
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    Напередодні Brent торгувалася на рівні 50,70 дол. за барель

    Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у п'ятницю зранку впали в ціні до 47,06 долара за барель, передає Bloomberg.

    За даними видання станом на 8:18, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 2,73%.

    При цьому ціна червневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 44,13 долара за барель, втративши 3,05%.

    Напередодні Brent торгувалася на рівні 50,70 дол. за барель.

    Раніше повідомлялося, що нафта дорожчає на фоні очікування оцінок від Американського інституту нафти.

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