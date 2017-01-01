Нафта Brent торгується вище $52

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Видобуток нафти

Вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,56%

У понеділок, 24 квітня, зранку ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні зросли в ціні до 52,25 долара за барель. Про це свідчать дані Bloomberg.

За даними видання, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,56%.

При цьому ціна червневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 49,87 долара за барель, додавши 0,50%.

Як повідомлялося, з початку квітня ціни на нафту зростають на тлі неоднозначних даних статистики від міненерго США щодо запасів сировини в країні.

В Україні подорожчав бензин. У середньому вартість пального зросла на АЗС на 50 копійок. Експерти кажуть, що бензин подорожчав через зростання ціни на нафту на світових ринках. За їх прогнозами, ціна пального може збільшитися ще на 50 копійок.