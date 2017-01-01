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    Нафта Brent торгується вище $55,5

    • Сьогодні, 08:18
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    <span>Видобуток нафти</span>
    Видобуток нафти

    Вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,23%

    У понеділок, 16 січня, зранку ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні зросли в ціні до 55,58 долара за барель. Про це свідчать дані Bloomberg.

    За даними видання, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,23%.

    При цьому ціна лютневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 52,48 долара за барель, додавши 0,21%.

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    Нагадаємо, 10 січня нафта дорожчала на очікуваннях відновлення балансу попиту і пропозиції на ринку «чорного золота» в результаті обумовленого скорочення видобутку країнами, що входять та не входять в ОПЕК.

    Як повідомляли раніше ЗМІ, Саудівська Аравія знизила видобуток нафти в січні на 486 тисяч барелів на день - до 10 мільйонів, Кувейт – приблизно до 2,7 мільйона барелів на день. Згідно з домовленостями, Кувейт погодився знизити видобуток нафти на 131 тисячу барелів на день, починаючи з 1 січня.

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