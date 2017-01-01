Нафта Brent вперше за кілька місяців торгується нижче 50 дол. за барель

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Російський рубль почав слабшати під впливом головного чинника – нафти, що стає дедалі дешевшою

Ціна бареля нафти Brent опустилася нижче 50 дол. уперше за 3,5 місяця. Про це інформує ТАСС із посиланням на дані торгів.

Як повідомлялося зранку, ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні впали в ціні до 50,77 долара за барель.

Як відомо, з 17 березня російський рубль почав слабшати під впливом головного чинника – нафти, що стає дедалі дешевшою. За останній тиждень барель марки Brent втратив у ціні більше долара, знизившись з 51,97 до 50,91 долара. Однією з причин падіння стали повідомлення про те, що Саудівська Аравія – найважливіший виробник нафти у світі – значно збільшила видобуток «чорного золота», незважаючи на програму скорочення видобування. У лютому у королівстві видобували щодня приблизно на 263 300 барелів (у кожному барелі 159 літрів) більше нафти, ніж до того. Про це йдеться в останньому щомісячному звіті Організації країн – експортерів нафти (ОПЕК). За цими даними, загальний видобуток картелю знову трохи перевищив позначку у 10 мільйонів барелів на день.

Міжнародне енергетичне агентство прогнозує дефіцит нафти і перебої з її поставками через три роки.