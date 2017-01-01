Нафта дешевшає. Трейдери не вірять в обмеження видобутку

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Видобуток нафти

Іран та Лівія нарощують експорт нафти. Через це світові ціни не сировину почали падати

Ціни на нафту перейшли до зниження в понеділок через побоювання, що в умовах збільшення експорту з Ірану, Лівії, а також зростання активності виробників сланцевої нафти зусилля ОПЕК щодо збалансування ринку матимуть обмежений ефект, повідомляє «Інтерфакс».

Березневий ф'ючерс на нафту Brent на лондонській біржі ICE опустився на 0,3% - до $ 56,91 за барель. Ціна ф'ючерсу на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі зменшилася до цього часу на 0,4% - до $ 53,76 за барель.

Нагадаємо, нафтові країни з початку січня приступили до реалізації заходів щодо зниження виробництвам нафти. Саудівська Аравія вже скоротила видобуток в січні на 468 тис. барелів. Той факт, що Ер-Ріяд, неформальний лідер ОПЕК, виконує взяті на себе зобов'язання, підвищує шанси, що його приклад наслідуватимуть і інші країни, що може призвести до подальшого зростання цін.

У той же час Іран активно продає нафту з накопичених за роки санкцій резервів, скоротивши їх до 16,4 млн барелів з 29,6 млн барелів у жовтні, свідчать дані Thomson Reuters Oil Flows. Це дозволяє Ірану нарощувати експорт.

Знизити ефективність кроків ОПЕК щодо зниження пропозиції може також Лівія, яка заявила, що працює над відновленням роботи нових родовищ, зупинених через громадянську війну в країні. Зниженню запасів може перешкодити зростання активності виробників сланцевої нафти.