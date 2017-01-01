Нафта дорожчає на фоні очікування оцінок від Американського інституту нафти

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Ціна на нафту у світі зросла

Очікується, що запаси нафти зменшилися на 1,3 млн барелів, запаси бензину - на 1,225 млн барелів, а запаси топкового мазуту зменшилися на 1,2 млн барелів

Нафта подорожчала у вівторок, 25 квітня, під час азійської торговельної сесії, а ринок очікує галузевих оцінок, які, імовірно, покажуть скорочення запасів нафти і перероблених нафтопродуктів у США.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

На Нью-йоркській товарній біржі ф'ючерси на нафту марки WTI з постачанням у червні подорожчали на 0,47% до $49, 46 за барель. На ICE Futures Exchange нафта марки Brent подорожчала на 0,46% до $52, 37 за барель.

Ф'ючерс на індекс USD, який показує відношення долара США до кошика з шести основних валют, зріс на 0,12% і торгується на позначці 99,03 дол.

Сьогодні Американський інститут нафти (API) опублікує оцінки запасів сирої нафти і нафтопродуктів у США минулого тижня. Очікується, що запаси нафти зменшилися на 1,3 млн барелів, запаси бензину - на 1,225 млн барелів, а запаси топкового мазуту зменшилися на 1,2 млн барелів.

Компанія BakerHughes, яка надає послуги для розробки нафтових родовищ, повідомила в п'ятницю, що кількість бурових установок у США зросла на 5 до 688, у зв’язку з чим посилилися побоювання, що зростаючий обсяг видобутку сланцевої нафти у США може вдарити по спробах ОПЕК та інших провідних виробників скоротити надлишкову пропозицію.

Зростання бурової активності аж ніяк не ослабило побоювання, що обсяг видобутку сланцевої нафти зросте найбільшими місячними темпами більш ніж за два роки.

Інвестори також почали сумніватися, що ОПЕК продовжуватиме поточну угоду щодо скорочення пропозиції нафти, оскільки картель поки що не підтвердив свої плани.