Нафта підскочила у ціні в очікуванні відновлення балансу на ринку

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Brent подорожчала до $55,05 за барель, WTI - до $52,06 за барель

Нафта дорожчає у вівторок на очікуваннях відновлення балансу попиту і пропозиції на ринку «чорного золота» в результаті обумовленого скорочення видобутку країнами, що входять та не входять в ОПЕК, повідомляє Прайм.

«Станом на 07:17 вартість березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,20% - до 55,05 долара за барель. Ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,19% - до 52,06 долара за барель», - йдеться в повідомленні.

«Скоординовані скорочення підтримають відновлення балансу на ринку, в результаті чого скоротяться світові рівні запасів (нафти - ред.)», - наводить агентство Reuters думку неназваних аналітиків BMI Research.

ОПЕК 30 листопада домовилася про скорочення своєї видобутку на 1,2 мільйона барелів на день - до 32,5 мільйона барелів. У грудні до цих домовленостей приєдналися нафтовидобувні країни, які не входили до організації. Одинадцять країн, що не входять в ОПЕК, погодили скорочення свого видобутку сумарно на 558 тисяч барелів на добу, в тому числі Росія - на 300 тисяч барелів.

Як повідомляли раніше ЗМІ, Саудівська Аравія знизила видобуток нафти в січні на 486 тисяч барелів на день - до 10 мільйонів, Кувейт – приблизно до 2,7 мільйона барелів на день. Згідно з домовленостями, Кувейт погодився знизити видобуток нафти на 131 тисячу барелів на день, починаючи з 1 січня.