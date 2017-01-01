«Нафтогаз»: 500 днів Україна не імпортує газ із Росії

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Фото: Reuters Імпорт газу з Росії було припинено з 25 листопада 2015 року.

За опалювальний сезон 2016–2017 рр Україна спожила близько 6,7 мільярда кубометрів газу

Україна не імпортує природний газ із Росії протягом 500 днів. Це дані станом на 10 квітня 2017 року. Про це йдеться у повідомленні Національної акціонерної компанії «Нафтогаз Україна» в соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, імпорт газу з Росії за контрактом «Нафтогазу» і «Газпрому» було припинено з 25 листопада 2015 року. Як стверджують у «Нафтогазі», купівля газу за цим контрактом не відновиться до рішення Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма (Швеція).

Відмова купувати газ у «Газпрому» була аргументована офіційно через неприйнятно високу ціну блакитного палива.

За опалювальний сезон 2016 – 2017 років Україна спожила близько 6,7 мільярда кубометрів газу. Станом на момент завершення відбору в підземних сховищах газу залишилося понад 8 мільярдів кубометрів палива.

Раніше «Главком» повідомляв, що сьогодні, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, проведе засідання, на якому планує розглянути питання щодо абонентської плати за користування газовою інфраструктурою.