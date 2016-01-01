«Нафтогаз» отримає 478 млн євро кредиту від Світового банку
- Вчора, 19:05
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Угода стосується фінансування імпорту природного газу
«Нафтогаз» підписав кредитну угоду на 478,285 млн євро з Світовим банком щодо фінансування імпорту компанією природного газу.
Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв.
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» підписала кредитну угоду на 478,285 млн євро за проектом фінансування імпорту компанією природного газу з Міжнародним банком реконструкції і розвитку (МБРР, входить в структуру Світового банку).
«Останній підпис в цьому році», - написав Коболєв.