«Нафтогаз» підрахував, скільки в України лишиться газу до весни

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Коболєв заявив, що ситуація щодо забезпечення газом є стабільною

У підземних сховищах газу України знаходиться більше 11 млрд метрів кубічних метрів газу. Очікується, що на кінець лютого - початок березня Україна вийде на 8 млрд кубічних метрів газу, що приблизно дорівнює показнику у березні 2014 року. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв під час наради щодо забезпечення енергоресурсами, у якій також взяли участь прем’єр-міністр Володимир Гройсман, віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон, міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик.

Коболєв зауважив, що ситуація щодо забезпечення газом є стабільною. Він підкреслив, що максимальне споживання газу у січні, що є холоднішим порівняно з минулим роком, було менше за навіть нижчої температури, аніж у 2016 році. За його словами, це свідчить про позитивні наслідки заходів з енергоефективності та політики уряду щодо зменшення споживання газу у побуті.

Коболєв також зауважив, що у 2016 році вдалося досягнути збільшення видобутку українського газу. Планується, що у 2017 році збільшення сягне від 500 млн кубічних метрів.