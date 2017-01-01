«Нафтогаз» планує продати єгипетські нафтовидобувні активи

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«Нафтогаз України»

Реалізація активів має відбутися на відкритому конкурсі

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» має намір продати єгипетські нафтовидобувні активи на відкритому конкурсі.

Про це заявив глава НАК Андрій Коболєв в ефірі «5 каналу».

За його словами, ситуація з проблемними єгипетськими активами «Нафтогазу» жодним чином не впливає на функціонування компанії.

«Це актив відносно проблемний через низьку ціну на нафту, і оскільки він невеликий і розміщений далеко, і він не може настільки ж ефективно використовуватися «Нафтогазом», як зовнішня компанія, ми вважаємо за доцільне зробити відкритий прозорий тендер і виставити на продаж», - повідомив Коболєв.

Він також розповів, що цей актив був розроблений в «Нафтогазі» давно.

«Це відносно старий актив... По суті це договір про спільну діяльність або швидше, договір про розподіл продукції між НАК «Нафтогаз України» та єгипетською компанією», - стверджує Коболєв.

Нагадаємо, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» подала до Загального суду Європейського суду справедливості позов проти Європейської комісії з вимогою скасувати рішення від 28 жовтня 2016 року, яке дозволяє ПАТ «Газпром» значно збільшити використання потужностей газопроводу OPAL та обсяги прокачки газу «Північним потоком».