«Нафтогаз» потролив «Газпром»: Знову не змерзли

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Україна не купує газ у Росії вже 460 днів

НАК «Нафтогаз України» потролив «Газпром» через новини на інформаційних ресурсах про те, що Україна нібито замерзне без російського газу.

Повідомлення з'явилося на сторінці «Нафтогазу України» у Facebook.

«Друзі, з весною! Не замерзли. Апять!» – привітали українців у компанії.

Нагадаємо, Україна не купує газ у Росії вже більше року.

Як показує лічильник на сайті компанії «Нафтогаз», сьогодні вже минуло 460 днів від того, як Україна припинила імпортувати газ у РФ.

Також повідомлялося, що Кабмін зможе коригувати ціни на газ для населення щопівроку.

Сьогодні стало відомо, що Росія підвищує ціну на газ для Європи.