«Нафтогаз» потролив «Газпром»: Знову не змерзли
- Сьогодні, 16:29
-
Розсилка
Україна не купує газ у Росії вже 460 днів
НАК «Нафтогаз України» потролив «Газпром» через новини на інформаційних ресурсах про те, що Україна нібито замерзне без російського газу.
Повідомлення з'явилося на сторінці «Нафтогазу України» у Facebook.
«Друзі, з весною! Не замерзли. Апять!» – привітали українців у компанії.
Нагадаємо, Україна не купує газ у Росії вже більше року.
Як показує лічильник на сайті компанії «Нафтогаз», сьогодні вже минуло 460 днів від того, як Україна припинила імпортувати газ у РФ.
Також повідомлялося, що Кабмін зможе коригувати ціни на газ для населення щопівроку.
Сьогодні стало відомо, що Росія підвищує ціну на газ для Європи.