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    «Нафтогаз» потролив «Газпром»: Знову не змерзли

    • Сьогодні, 16:29
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    Україна не купує газ у Росії вже 460 днів

    НАК «Нафтогаз України» потролив «Газпром» через новини на інформаційних ресурсах про те, що Україна нібито замерзне без російського газу.

    Повідомлення з'явилося на сторінці «Нафтогазу України» у Facebook.

    «Друзі, з весною! Не замерзли. Апять!» – привітали українців у компанії.

    Нагадаємо, Україна не купує газ у Росії вже більше року.  

    Як показує лічильник на сайті компанії «Нафтогаз», сьогодні вже минуло 460 днів від того, як Україна припинила імпортувати газ у РФ.

    Також повідомлялося, що Кабмін зможе коригувати ціни на газ для населення щопівроку.

    Сьогодні стало відомо, що Росія підвищує ціну на газ для Європи.

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