«Нафтогаз» за 5 млн грн сховає свою недобудову від очей гостей «Євробачення»

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Недобудова «Нафтогазу»

Роботи з укриття недобудови повинні бути завершені до 6 травня

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» домовилася з ТОВ «Вей Медіа» про встановлення декоративно-захисного покриття фасаду і будівельних конструкцій незавершеного будівництва адміністративної будівлі на вул. Шептицького, 2 у Києві (станція метро «Лівобережна») за 4,994 млн гривень. Про це йдеться в копії контракту, оприлюдненого НАК «Нафтогаз України» в системі публічних закупівель ProZorro.

Згідно з умовами договору, роботи з укриття недобудови повинні бути завершені до 6 травня.

ТОВ «Вей Медіа» заснована в березні 2008 року, власниками ТОВ в держреєстрі вказані Володимир Білик, Сергій Сесік і Анатолій Швачко.

Основним ліцензованим видом діяльності ТОВ «Вей Медіа» є надання рекламних послуг.

Як повідомлялося, до Києва вже прибули делегації із 36-ти країн-учасниць міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017».

Півфінали «Євробачення-2017» відбудуться 9 та 11 травня. Фінал – 13 травня. Україна виступить під 22-м номером у фіналі пісенного конкурсу.

Джерело: Українські новини