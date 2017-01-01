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    «Нафтогаз» за 5 млн грн сховає свою недобудову від очей гостей «Євробачення»

    • Сьогодні, 14:27
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    <p>Недобудова &laquo;Нафтогазу&raquo;</p>

    Недобудова «Нафтогазу»

    Роботи з укриття недобудови повинні бути завершені до 6 травня

    Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» домовилася з ТОВ «Вей Медіа» про встановлення декоративно-захисного покриття фасаду і будівельних конструкцій незавершеного будівництва адміністративної будівлі на вул. Шептицького, 2 у Києві (станція метро «Лівобережна») за 4,994 млн гривень. Про це йдеться в копії контракту, оприлюдненого НАК «Нафтогаз України» в системі публічних закупівель ProZorro.

    Згідно з умовами договору, роботи з укриття недобудови повинні бути завершені до 6 травня.

    ТОВ «Вей Медіа» заснована в березні 2008 року, власниками ТОВ в держреєстрі вказані Володимир Білик, Сергій Сесік і Анатолій Швачко.

    Основним ліцензованим видом діяльності ТОВ «Вей Медіа» є надання рекламних послуг.

    Як повідомлялося, до Києва вже прибули делегації із 36-ти країн-учасниць міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017».

    Півфінали «Євробачення-2017» відбудуться 9 та 11 травня. Фінал – 13 травня. Україна виступить під 22-м номером у фіналі пісенного конкурсу.

    Джерело: Українські новини

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