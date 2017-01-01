«Нафтогаз» закінчить перевірку дочірнього «Укртрансгазу» в березні

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Внутрішній аудит, який підпорядкований наглядовій раді «Нафтогазу», перевіряє «Укртрансгаз» як компанію

Холдинг «Нафтогаз України» планує завершити перевірку фінансово-господарської діяльності своєї дочірньої компанії — оператора газотранспортної системи «Укртрансгаз» в березні 2017 року.

Про це в ході конференції «Український енергетичний форум» повідомив комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

«Завершити перевірку планується в березні», — сказав він.

При цьому Вітренко зазначив, що у перевіряючих немає обмежень за часом проведення перевірки.

«Внутрішній аудит, який підпорядкований наглядовій раді «Нафтогазу», перевіряє «Укртрансгаз» як компанію. У них немає обмежень по періоду перевірки», — сказав комерційний директор «Нафтогазу».

Джерело: УНІАН