«Нафтогаз» закінчить перевірку дочірнього «Укртрансгазу» в березні
- Вчора, 23:15
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Внутрішній аудит, який підпорядкований наглядовій раді «Нафтогазу», перевіряє «Укртрансгаз» як компаніюХолдинг «Нафтогаз України» планує завершити перевірку фінансово-господарської діяльності своєї дочірньої компанії — оператора газотранспортної системи «Укртрансгаз» в березні 2017 року.
Про це в ході конференції «Український енергетичний форум» повідомив комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.
«Завершити перевірку планується в березні», — сказав він.
При цьому Вітренко зазначив, що у перевіряючих немає обмежень за часом проведення перевірки.
«Внутрішній аудит, який підпорядкований наглядовій раді «Нафтогазу», перевіряє «Укртрансгаз» як компанію. У них немає обмежень по періоду перевірки», — сказав комерційний директор «Нафтогазу».
Джерело: УНІАН