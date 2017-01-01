«Нафтогаз» звільнив президента «Укртрансгазу» Прокопіва



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Звільнений президент Укртрансгазу Ігор Прокопів

«Нафтогаз» оголосив пошук кандидатів і планує найближчим часом провести конкурс на заміщення посади президента «Укртрансгазу»

«Нафтогаз України» звільнив з посади президента «Укртрансгазу» Ігоря Прокопіва. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на прес-службу компанії.

«Правління «Нафтогаз України» за погодженням з наглядовою радою проголосувало за відставку президента «Укртрансгаз» Ігоря Прокопіва», — йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, «Нафтогаз» оголосив пошук кандидатів і планує найближчим часом провести конкурс на заміщення посади президента «Укртрансгазу».

Наразі обов'язки президента компанії тимчасово виконує перший віце-президент Мирослав Химко.

Прокопів обіймав посаду президента «Укртрансгазу» з серпня 2014 року.

Раніше глава Нафтогазу заявляв, що після повернення ПАТ «Укртрансгаз» під контроль «Нафтогаз України» його президенту Ігорю Прокопіву доведеться написати заяву на звільнення.

У середині лютого 2017 року правління «Нафтогазу України» відсторонило Прокопіва від обов'язків президента, а наглядова рада держхолдингу затвердила це рішення.

За даними НАК, незалежний аудитор Deloitte & Touche виявив ряд порушень під час офіційної перевірки фінансових документів «Укртрансгазу». Пізніше з цих питань були проведені розслідування, як зовнішнім аудитором, так і новоствореним органом внутрішнього аудиту «Нафтогаз України».