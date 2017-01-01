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    «Нафтогаз» звільнив президента «Укртрансгазу» Прокопіва

    • Сьогодні, 21:45
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    <span>Звільнений президент Укртрансгазу Ігор Прокопів</span>
    Звільнений президент Укртрансгазу Ігор Прокопів

    «Нафтогаз» оголосив пошук кандидатів і планує найближчим часом провести конкурс на заміщення посади президента «Укртрансгазу»

    «Нафтогаз України» звільнив з посади президента «Укртрансгазу» Ігоря Прокопіва. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на прес-службу компанії.

    «Правління «Нафтогаз України» за погодженням з наглядовою радою проголосувало за відставку президента «Укртрансгаз» Ігоря Прокопіва», — йдеться в повідомленні.

    Згідно з повідомленням, «Нафтогаз» оголосив пошук кандидатів і планує найближчим часом провести конкурс на заміщення посади президента «Укртрансгазу».

    Наразі обов'язки президента компанії тимчасово виконує перший віце-президент Мирослав Химко.

    Прокопів обіймав посаду президента «Укртрансгазу» з серпня 2014 року.

    Раніше глава Нафтогазу заявляв, що після повернення ПАТ «Укртрансгаз» під контроль «Нафтогаз України» його президенту Ігорю Прокопіву доведеться написати заяву на звільнення.

    У середині лютого 2017 року правління «Нафтогазу України» відсторонило Прокопіва від обов'язків президента, а наглядова рада держхолдингу затвердила це рішення.

    За даними НАК, незалежний аудитор Deloitte & Touche виявив ряд порушень під час офіційної перевірки фінансових документів «Укртрансгазу». Пізніше з цих питань були проведені розслідування, як зовнішнім аудитором, так і новоствореним органом внутрішнього аудиту «Нафтогаз України».

    Нафтогаз України конкурс розслідування
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