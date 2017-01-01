Наглядова рада Суспільного телебачення підпише контракт з Аласанією до кінця тижня

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Зураб Аласанія

Результати голосування будуть оприлюднені на офіційному сайті UA:Перший

Наглядова рада ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» підпише контракт з обраним на посаду голови НСТУ Зурабом Аласанією протягом п'яти днів.

Про це заявила голова Наглядової ради НСТУ Тетяна Лебедєва після оголошення результатів голосування.

«Згідно з нашим положенням, ми маємо впродовж п'ятьох днів підписати контракт з головою правління. Є драфт контракту, і я сьогодні викладу його в групі», - зазначила Лебедєва.

Окрім того, член Наглядової ради НСТУ Світлана Остапа підкреслила, що протягом трьох годин сьогодні результати голосування будуть оприлюднені на офіційному сайті UA:Перший.

Як повідомлялося, сьогодні Наглядова рада НСТУ обрала головою правління НСТУ Зураба Аласанію. Він отримав 10 із 17 голосів членів НСТУ.

Під час першого голосування Зураб Аласанія та голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко набрали однакову кількість голосів - по 8. Один голос отримав Роман Вибрановський.

У березні наглядова рада суспільного мовлення оголосила офіційний список кандидатів на посаду голови Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Це Зураб Аласанія, Олег Наливайко, Роман Вибрановський, Юрій Дараган, Олександр Коваленко, Олександр Зорка, Олександр Зирін та Марек Сіерант.

Нагадаємо, 7 листопада 2016 року голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко підписав наказ про звільнення Зураба Аласанії з посади генерального директора Національної телекомпанії України (НТКУ).

Раніше Зураб Аласанія написав заяву на звільнення за власним бажанням з посади голови НТКУ. Він пояснив, що йде з посади, аби звернути увагу спільноти на неможливість створення в Україні повноцінного суспільного мовника за існуючих умов, зокрема через проблеми із бюджетом компанії.

Джерело: Укрінформ