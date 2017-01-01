Наглядова рада Суспільного відклала підписання контракту з Аласанією

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Голова правління Суспільного мовлення в Україні Зураб Аласанія

Наглядова рада НСТУ планує підписати контракт із Зурабом Аласанією на початку травня

Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України вирішила відстрочити підписання контракту з обраним головою правління НСТУ Зурабом Аласанією.

Відповідне рішення наглядова рада ухвалила 18 квітня, про що «Детектору медіа» повідомила заступниця голови наглядової ради Світлана Остапа.

Наглядова рада внесла зміни до Положення про конкурс з обрання голови та членів правління ПАТ «НСТУ», вилучивши звідти норму, що контракт з новообраним головою правління НСТУ має бути підписаний протягом 5 робочих днів з дня оголошення переможця конкурсу.

За словами Світлани Остапи, на тимчасову виконувачку обов’язків голови правління НСТУ Ганну Бичок Кабмін поклав обов’язки не лише голови, а й усього правління НСТУ. А якби із Зурабом Аласанією був зараз підписаний контракт, повноваження пані Бичок були б одразу припинені, але при цьому пан Аласанія деякий час працював би без правління (адже наглядова рада обиратиме правління через 10-30 днів після підписання контракту з головою правління), що призвело б до можливого зриву підготовки міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення», який проходитиме в Києві з 9 по 13 травня.

Наглядова рада НСТУ планує наступного тижня (23-30 квітня) затвердити текст контракту з новообраним головою правління, а на початку травня – підписати його із Зурабом Аласанією. У контракті планують прописати пункт, що голова правління вступає у свої повноваження з 13 травня. А 15 травня наглядова рада планує обрати склад правління за поданням Зураба Аласанії.

Нагадаємо, 10 квітня наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії обрала головою правління Суспільного мовлення Зураба Аласанію. Планувалося, що до 18 квітня наглядова рада підпише з ним контракт.

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