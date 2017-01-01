Накипіло: Азаров виплеснув образу на критиків своєї української мови



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Микола Азаров

За словами екс-прем'єра, роками все нападки на нього завжди зводилися до того, що він не знав державної мови

Екс-прем'єр-міністр Микола Азаров назвав великою помилкою свої спроби говорити українською мовою. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Напевно, моя найстрашніша помилка, що я зачитуючи тексти своїх виступів, давав приводи непорядним людям знущатися над собою. Не треба було цього робити», - зазначив він.

За словами Азарова, роками все нападки на нього завжди зводилися до того, що він не знав державної мови. «Жодному з моїх «критиків» і в голову не приходило, як я міг, «не знаючи мови», кожен день прочитувати сотні документів, деякі обсягом з книгу державною мовою, як я міг готувати розпорядження, постанови, проекти законів, доповідні записки, а це ж тисячі і тисячі сторінок документів», - написав він.

При цьому екс-прем'єр визнав, що робив «робив помилки досить рідко, плутаючи тверді і м'які, «і» та «и» букви».

«Я дуже мало знав в Україні людей, включаючи президентів, прем'єрів, депутатів, міністрів, які б говорили правильною українською мовою, може бути, за винятком Марчука Є.К., і то, напевно, з тієї простої причини, що він по першій своєї професії був вчителем української мови», - зазначив він.