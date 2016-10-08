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    Наловили на 3 млн: у Бердянську судитимуть рибалок-браконьєрів

    • Сьогодні, 16:24
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    Рибалки виловлювали особливо цінного бичка в акваторії Азовського моря

    Бердянською місцевою прокуратурою затверджено обвинувальний акт за ч. 1 ст. 249 КК України у кримінальному провадженні за фактом незаконного зайняття рибним промислом, де збитки рибному господарству України становили понад 3 млн грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Запорізької області.

    Під час досудового розслідування встановлено, що у березні минулого року четверо жителів міста за попередньою змовою, маючи намір на незаконне зайняття рибним добувним промислом, перебуваючи в акваторії Азовського моря на відстані приблизно 800 метрів від берега, поблизу села Азовське Бердянського району, займалися незаконним рибним добувним промислом за допомогою заборонених знарядь лову.

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    Браконьєри ловили рибу цінної породи – бичка-кругляка у кількості 90 450 штук на загальну суму 3 млн 75 тис. грн, чим заподіяли шкоду рибному господарству України на вказану суму.

    Наразі обвинувальний акт відправлено до Бердянського міськрайонного суду для розгляду.

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