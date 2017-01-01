Напад на голову Вищої ради правосуддя: відкрито дві справи

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Ігор Бенедисюк

Для самозахисту Бенедисюку довелося стріляти в повітря

Поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом подій біля будинку голови Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка: за фактом хуліганських дій та погрози або насильства щодо державного чи громадського діяча. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Подія сталася ввечері 17 березняна вулиці Садовій у Дарницькому районі Києва. Попередньо встановлено, що посадовець автомобілем під’їхав до свого дачного будинку, де побачив групу активістів із прихованими обличчями, які вигукували гасла, робили написи на паркані та обклеювали його плакатами. Коли він намагався проїхати повз, молоді люди почали блокувати транспортний засіб, який через деякий час таки поїхав із місця події.

Згодом власник помешкання повернувся до будинку, де разом із дружиною намагалися повитирати зроблені написи на паркані. На місце знову прибули активісти, виник конфлікт. Аби вгамувати групу осіб, які відмовлялися представлятися і погрожували господарю та його дружині, голова Вищої ради правосуддя зробив постріл із нагородної зброї.

На місце події прибули працівники поліції, які отримали повідомлення як від власника будинку, так і від одного з активістів. Дванадцять учасників конфлікту доставили до Дарницького управління поліції, де встановили їх особи. Сюди ж прибув їхній адвокат. Частина із доставлених відмовилися надавати будь-які пояснення, посилаючись на ст. 63 Конституції України, інші зазначили, що жодних хуліганських дій не вчиняли, а проводили мирну акцію. Хто розмалював паркан і розклеював плакати, їм не відомо.

Із заявами до поліції звернулися посадовець та двоє осіб, яким пошкодили телефон та планшет. Усі ці матеріали належним чином зареєстровані.

На цей час за фактом поліція розпочала кримінальні провадження за ст. 296 (Хуліганство) та ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України. Проводиться слідство, аби встановити всі обставини вчинення цих правопорушень та надати правову оцінку діям учасників.