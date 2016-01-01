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    Напад на синагогу: Луценко взяв справу під особистий контроль

    • Вчора, 12:23
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    Юрій Луценко
    Юрій Луценко

    Генеральний прокурор України дав доручення прокурору Черкаської області взяти під жорсткий контроль процес розслідування злочину

    Генеральний прокурор України Юрій Луценко дав доручення прокурору Черкаської області взяти під жорсткий прокурорський контроль процес розслідування кримінального злочину, скоєного у синагозі, розташованій біля могили цадика Нахмана в Умані. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Луценка Лариса Сарган.

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    Вона зазначила, що у зв’язку з цим Луценко «взяв під особистий контроль даний інцидент і скасував відпустку обласного прокурора».

    «Юрій Луценко наголосив на неприпустимості проявів антисемітизму і релігійної нетерпимості», – зазначила Сарган.

    Як повідомлялося, в ніч на середу, 21 грудня, в Умані група невідомих увірвалася в будівлю синагоги на могилі Нахмана і, викрикуючи образи на адресу євреїв, закидала приміщення шматками свинини.

    За фактом хуліганських дій відкрито кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу УкраїниНа місці пригоди працюють правоохоронці.

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