Напад у Лук'янівському СІЗО: «торнадівець» намагався відрізати собі вухо

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Інцидент у Лук'янівському СІЗО стався через спробу «торнадівця» відрізати собі вухо, повідомляють ЗМІ

У Лук'янівському СІЗО стався інцидент між правоохоронцями і ув’язненими в ізоляторі бійцями розформованої роти «Торнадо», під час якого один з «торнадівців» зробив спробу відрізати собі вухо.

Про це повідомляють джерела Громадського, знайомі із подробицями інциденту.

Зауважується, що постраждалий – Максим Глєбов, який 11 січня давав свідчення у суді.

На сторінці в Facebook журналіст Костянтин Стогній теж повідомив повідомив, що один з учасників інциденту зробив спробу відрізати собі частину вуха.

Про відрізане вухо бійця повідомляє і нардеп Ігор Мосійчук. За його словами, «всі бокси залиті кров'ю».

За даними Стогнія, «Торнадівці», які знаходяться під слідством, планували акцію протесту проти, нібито, необ'єктивності судів і слідства.

«Їх заклики ігнорувалися. Вони підняли бучу і намагалися напасти на одного охоронця. За запевненням представника Пенетенціарної служби - напад не вдався. Тоді один із «Торнадівців» вирішив відрізати собі частину вуха. Наші джерела повідомляють, що ситуація вже заспокоїлася. Вухо зашивають», - написав Стогній.

Журналіст також повідомив, що активісти збираються зараз підтягуватися до СІЗО, щоб підтримати бійців «Торнадо».

У Києві сталися сутички між ув'язненими та охороною в Лук’янівському СІЗО. Один з ув’язнених отримав тілесні ушкодження, зазначили у поліції.