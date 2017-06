Напад у Мельбурні: Поліція заявила про теракт

ІДІЛ взяло на себе відповідальність за напад в Мельбурні

» (ІДІЛ)

Терористичне угрупування «Ісламська держававзяло відповідальність за напад в австралійському Мельбурні.

Про це йдеться в заяві, поширеній підконтрольним бойовикам інформагентством Amiq, повідомляє в Twitter проект SITE Intel Group, що займається моніторингом активності екстремістів в мережі.

ІДІЛ заявляє, що атака була відповіддю на участь Австралії в очолюваній США міжнародній антитерористичній коаліції.

BREAKING: #ISIS reports through its 'Amaq News Agency that the attacker in #Brighton #Melbourne #Australia is one of its "soldiers" pic.twitter.com/d5vxk3byQp