Напад у Мельбурні: Поліція заявила про теракт

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ІДІЛ взяло на себе відповідальність за напад в Мельбурні

» (ІДІЛ)

Терористичне угрупування «Ісламська держававзяло відповідальність за напад в австралійському Мельбурні.

Про це йдеться в заяві, поширеній підконтрольним бойовикам інформагентством Amiq, повідомляє в Twitter проект SITE Intel Group, що займається моніторингом активності екстремістів в мережі.

ІДІЛ заявляє, що атака була відповіддю на участь Австралії в очолюваній США міжнародній антитерористичній коаліції.

Як повідомляє телеканал Sky News Australia, 5 червня у поліцію надійшов дзвінок від жінки, яка заявила, що її взяли в заручники. Потім трубку взяв чоловік, який заявив: «Це за ІДІЛ, що це за «Аль-Каїду». Дзвінок був з житлового комплексу на південно-сході Мельбурна.

Прибулі на місце поліцейські виявили в передпокої будинку тіло вбитого чоловіка. Незабаром з'ясувалося, що чоловік забарикадувався разом із заручницею в одній з квартир. Коли правоохоронці спробували почати переговори, озброєний чоловік відкрив по них вогонь.

За словами очевидців, в загальній складності прозвучало близько 40 пострілів. В результаті перестрілки терорист був ліквідований, три правоохоронці отримали поранення, але їх життю зараз нічого не загрожує. Жінка, яку бойовик взяв в заручники, не постраждала.

Як повідомлялося, в австралійському Мельбурні стався вибух і стрілянина в одному з житлових будинків, є жертви і потерпілі.

Поліція з'ясувала, що жінку захопив 29-річний Якуб Хайре. У 2009 році він був виправданий у справі про плануванні нападу на казарми сіднейської армії. В минулому році його достроково звільнили з в'язниці, де він відбував покарання за кримінальний злочин, зазначає ABC News.

Нагадаємо, раніше підрозділ боротьби із тероризмом оприлюднив фотографії та імена двох чоловіків, застрелених поліцією під час теракту на Лондонському мосту і ринку Боро у суботу, 3 червня.

Як повідомляв «Главком», вечері 3 червня терористи на вантажівці в'їхали у групу пішоходів на Лондонському мосту, потім нападники у сусідньому районі «Боро Маркет» з ножами атакували людей у ресторанах. Шпиталізовано 48 людей, Відомо, що серед семи загиблих є громадяни Канади та Франції.

Силовики вбили трьох нападників у суботу, а в неділю затримали більше 10 підозрюваних у вчиненні кривавого злочину. Поліція кваліфікувала напад як терористичний акт.

Відповідальність за напад взяла на себе «Ісламська держава».

У Скотленд-Ярді розповіли, що поліція здійснила близько 50 пострілів по терористах в Лондоні. Станом на вечір неділі в критичному стані знаходилася 21 людина.

Це вже третій теракт у Британії менш ніж за три місяці: подібний напад стався 22 березня біля парламенту на Вестмінстерському мосту, а 22 травня пролунав вибух під час концерту в Манчестері.