Напередодні розстрілів на Майдані Янукович поспілкувався з Путіним, - прокурор

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Фото «Новая газета» Віктор Янукович

Слідство достовірно встановило, що Янукович спілкувався саме з Путіним, таймінг розмов теж відомий

У колишнього президента Віктора Януковича були номери телефонів, відомі вузькому колу осіб. Генеральна прокуратура України встановила їх слідчим шляхом і достовірно довела приналежність Януковичу. Про це розповів , повідомив начальник відділу Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури України Олексій Донський в інтерв'ю російському виданню «Новая газета».

«З них він спілкувався, зокрема, з Медведчуком, який при цьому використовував мобільні телефони російських операторів зв'язку», - зазначив він.

Прокурор визнав, що слідству не відомий номер президента РФ. «Але є спецзв'язок, де дзвінки фіксуються. Тому достовірно встановлено, що в ніч з 18 на 19 лютого Янукович двічі спілкувався по спецзв'язку з Путіним, у якого в цей годинник випадково «гостював» Азаров. За нашою інформацією, Путін і Азаров перебували в одній з резиденцій президента Росії, розташованої між Москвою і Пітером. У свою чергу, Янукович перебував на Банковій, в будівлі адміністрації президента України. Теж приймав відвідувачів - лідерів опозиції Яценюка, Кличка і Тягнибока».

Водночас з Путіним напередодні трагічних подій на Майдані Янукович розмовляв не в приутності інших політиків - він виходив з приміщення. «Вони сказали, що припускають: це був Путін. А слідство достовірно встановило, що Янукович спілкувався саме з Путіним, таймінг розмов теж відомий», - розповів прокурор.