Напрацювались. Ранкове засідання Ради тривало чотири хвилини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На початку засідання нардепи заблокували трибуну

Ранкове засідання Верховної Ради, яке розпочалося о 10:33 замість 10:00, тривало лише чотири хвилини. На початку засідання до трибуни вийшло близько двох десятків нардепів, слово взяв нардеп від «Народного фронту» Юрій Береза.

«Вчора в Краматорську один нардеп, прикриваючись своїм мандатом, дозволив собі бити працівників поліції… Начальник Краматорської поліції Олександр Малиш, боєць полку «Дніпро-1», тяжко поранений в Іловайську, пройшовши підготовку поліцейського. Як начальник поліції може захиститися перед нардепом із посвідченням?» – сказав він.

Береза також попросив віце-спікера Оксану Сироїд пустити до зали та надати слово працівникам поліції та Нацгвардії. «Хочу запросити поліцейських, щоб вони розповіли, як нардепи дозволяють собі поводитися з правоохоронцями. Прошу дати право на виступ бійцям Нацгвардії та поліції. Це вимога трьох фракцій (НФ, БПП і якої ще – парламентар не уточнив).

Після цього Сироїд оголосила ранкове засідання закритим.