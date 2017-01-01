Нарцисизм Трампа може призвести до ядерної війни, - психіатри

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Дональд Трамп

Експерти розповіли, чим небезпечний нарцисизм Трампа

«Нарцисичний розлад особистості» (НРО), - а саме такий діагноз ставили президенту США Дональду Трампу зарубіжні психіатри – є досить небезпечним для оточуючих, оскільки хворий умовно поділяє людей лише на друзів та ворогів, пише видання Politiken.

На думку психіатрів, людина, яка страждає НРО, може прокинутися одного ранку, прочитати твіт або новину, в яких він описується як слабкий, або отримати якусь іншу характеристику, яка загрожує самооцінці - в результаті ця людина втратить контроль над собою. Реакція може приймати форму імпульсивного і мстивого бажання покарати кривдника (з непередбачуваними наслідками) в принципі, настільки серйозного, що може йтися про напад на іншу державу, може бути, і з використанням ядерної зброї.

«Нічого неймовірного не буде і у виникненні дипломатичної кризи або оголошенні війни, тому що пацієнти з таким захворюванням не в змозі реагувати спокійно. Вони - люди чутливі, невпевнені й агресивні, вони постійно мають потребу в тому, щоб їх хвалили і підбадьорювали, тому що самі вони не впевнені у своїй власній цінності, і їх постійно повинні підтримувати інші. Будь-яка критика, цитата або карикатура може призвести до подальшого зниження самооцінки, а це одразу ж має бути компенсовано контратакою», - пише видання.

На думку психіатрів, йдеться у статті, нарцис, нібито, може реагувати тільки одним з двох способів: або він твій друг, або ти - ворог, якого треба безжально принижувати або перемагати. «Мати в близькому колі, людину, яка не цілком і повністю відповідає потребам нарциса, вкрай важко. Існують, нібито, тільки два способи перебувати поруч з нарцисом, причому обидва способи - небезпечні: якщо ти критикуєш нарциса, що маєш велику владу і вплив, наслідки можуть бути жахливі. Якщо ти хвалиш нарциса, це тільки сприяє посиленню його манії величі, і це робить його ще більш залежним від компліментів і похвал. Нарциси жадають уваги і схвалення», - зазначають експерти.