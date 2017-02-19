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    Нардеп Артеменко прибув на допит у ГПУ

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    Андрій Артеменко
    Андрій Артеменко

    Артеменко стверджує, що повістки не отримував

    Народний депутат України Андрій Артеменко прибув на допит у Генеральну прокуратуру.

    «Я в Києві, я зараз іду на допит, на підставі повідомлення преси, тому що повістку я так і не отримав. Але, напевно, я отримав повістку на понеділок, на 10 ранку, для того, щоб моя прес-конференція, яка призначена на 11, не відбулася. Я вдячний пресі, що ви стежите за цією справою», – сказав він.

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    За його словами, преса «витягла» з його плану лише одну фразу – оренду Криму, повідомляє «112 Україна».

    «Американську пресу не цікавить Україна, її цікавлять рейтинги, дискредитація адміністрації Трампа...» – додав він.

    Нагадаємо, The New York Times повідомив, що за тиждень до відходу з посади радника американського президента з національної безпеки Майкл Флінн отримав план на зняття санкцій з Росії, складений наближеними до Дональда Трампа Майклом Коеном і Феліксом Сатером, а також українським депутатом Андрієм Артеменком.

    За даними видання, план передбачає «виведення всіх російських військ зі сходу України і проведення в країні референдуму щодо передачі Криму в оренду Росії на термін від 50 до 100 років».

    Артеменко підтвердив існування такого плану.

    У понеділок нардепа виключили з фракції Радикальної партії.

    Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження через т.зв. план Артеменка.

    Пізніше генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що він допускає внесення у парламент подання на позбавлення недоторканності нардепа Артеменка.

    Спікер парламенту Андрій Парубій оголосив про виключення нардепа з фракції Радикальної партії 21 лютого. 

    Читайте також статтю «Главкома» «Московська зозуля Ляшка. Невідоме минуле депутата Артеменка» 

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