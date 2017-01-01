Нардеп Артеменко стверджує, що не може наразі повернутися з Вашингтона до Києва

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Нардеп Андрій Артеменко

Артеменко також розповів, що він у США «відстоює свої права»

Позбавлений українського громадянства, народний депутат Андрій Артеменко наразі перебуває у Вашингтоні, США, та не може повернутися до України через анулювання його закордонних паспортів.

Про це він заявив в ефірі «112 каналу» під час телефонної розмови з журналістами.

«Зараз знаходжуся у Вашингтоні, але це не головна причина, чому я не зміг бути присутнім. Головне те, що три мої закордонні паспорти — два громадських та один дипломатичний, анульовані 5 травня і я фізично не можу перетнути кордон України для того, щоб прибути на засідання комітету чи на засідання Верховної Ради», - відповів Артеменко на запитання, чому не був присутній на засіданні Регламентного комітету під час розгляду питання про позбавлення його депутатського мандату.

За словами парламентарія, інформацію про анулювання закордонних паспортів він отримав офіційно від прикордонників.

Водночас на запитання, що він робить у Вашингтоні, народний депутат відповів: «Відстоюю свої права і намагаюся зрозуміти, громадянином якої країни я зараз є, тому ще вперше в історії народний депутат України без громадянства».

Як відомо, у квітні президент підписав указ позбавив українського громадянства народного депутата Андрія Артеменка, який пропонував свій план вирішення військового конфлікту на Донбасі, зокрема, здачею Криму Росії.

Сьогодні Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради ухвалив рішення рекомендувати до розгляду у сесійній залі питання дострокового припинення депутатських повноважень Артеменка.