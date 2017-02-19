Нардеп Артеменко у понеділок знову піде до ГПУ давати свідчення

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Депутат підтвердив інформацію, що йому заборонено виїзд з України

Допит народного депутата Андрія Артеменка в рамках кримінальної справи про державну зраду продовжиться о 15-й годині у понеділок.

Про це він повідомив у п'ятницю журналістам.

«Ми домовилися зі слідчим, що у понеділок я прибуду о третій годині у Прокуратуру Автономної Республіки Крим і продовжу надавати ті пояснення як свідок стосовно цієї справи», – сказав Артеменко.

Він також підтвердив інформацію, що йому заборонено виїзд з України. «Я вчора подав запит у Держприкордонслужбу стосовно заборони мого виїзду за кордон. Відповіді ще не отримав. Я зустрінусь із керівництвом Держприкордонслужби і поцікавлюся забороною до того, як поїду за кордон на презентацію нашого плану з моїми помічниками, – зазначив Артеменко.

Як повідомлялося, Прокуратура АРК порушила щодо Артеменка кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Сьогодні Артеменко заявив, що його допитали як свідка.

Як повідомляв «Главком», нардепа Артеменка на сьогодні викликали на допит до ГПУ.

Нагадаємо, The New York Times повідомив, що за тиждень до відходу з посади радника американського президента з національної безпеки Майкл Флінн отримав план на зняття санкцій з Росії, складений наближеними до Дональда Трампа Майклом Коеном і Феліксом Сатером, а також українським депутатом Андрієм Артеменком.

За даними видання, план передбачає «виведення всіх російських військ зі сходу України і проведення в країні референдуму щодо передачі Криму в оренду Росії на термін від 50 до 100 років».

Артеменко підтвердив існування такого плану.

У понеділок нардепа виключили з фракції Радикальної партії.

Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження через т.зв. план Артеменка.

Пізніше генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що він допускає внесення у парламент подання на позбавлення недоторканності нардепа Артеменка.

Спікер парламенту Андрій Парубій оголосив про виключення нардепа з фракції Радикальної партії 21 лютого.

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