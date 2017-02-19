Нардеп Артеменко відхрестився від передачі документів раднику Трампа

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Андрій Артеменко

Політик заявив, що частина політичної еліти в США підтримує схожі ініціативи

Народний депутат Андрій Артеменко не передавав документів раднику Дональда Трампа. Про це політик заявив в ефірі телеканалу «Інтер», повідомляє «УНН».

«Ніяких документів раднику Дональда Трампа не передавав. Є розмови, є ініціативна група, є колеги, які мене підтримують, є представники політичної еліти в США, які підтримують подібні ініціативи. До речі, вона не одна, їх дві чи три. Але головна мета, яку хочу донести, — це відтворення миру на території України. Україна - це Крим, а Крим - це Україна», - заявив Артеменко.

Також нардеп вважає, що питання припинення війни і повернення територій до України повинні вирішуватися виключно в політичній площині за участю адміністрації США.

«Це була головна мета цих зустрічей і заяв, які я зробив», — резюмував народний депутат.

Нагадаємо, The New York Times повідомив, що за тиждень до відходу з посади радника американського президента з національної безпеки Майкл Флінн отримав план на зняття санкцій з Росії, складений наближеними до Дональда Трампа Майклом Коеном і Феліксом Сатером, а також українським депутатом Андрієм Артеменком.

За даними видання, план передбачає «виведення всіх російських військ зі сходу України і проведення в країні референдуму щодо передачі Криму в оренду Росії на термін від 50 до 100 років».

Артеменко підтвердив існування такого плану.

В понеділок нардепа виключили з фракції Радикальної партії.