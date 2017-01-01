Нардеп Артеменко заявив про хакерську атаку на його Facebook і електронну пошту
- Сьогодні, 01:46
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Політик вважає, що хакерські атаки мають на меті його подальшу дискредитацію
Народний депутат Андрій Артеменко заявив про блокування його облікового запису на Facebook і електронної пошти. Про це він повідомив Цензор.НЕТ.
«За останні 2,5 години була DDOS-атака на мій e-mail. Зараз у мене немає доступу до моєї приватної інформації», - сказав Артеменко.
Також, за його словами, він не може відкрити свою сторінку на Facebook.
Політик вважає, що це робиться з метою його подальшої дискредитації перед голосуванням у парламенті з приводу позбавлення його депутатського мандата.
Кілька годин тому депутат опублікував у Facebook копію свого канадського паспорта, який, за його твердженням, анульований, а також копію протоколу допиту в прокуратурі.
Нагадаємо, в понеділок позбавлений українського громадянства народний депутат Андрій Артеменко заявив, що він перебуває у Вашингтоні та не може повернутися до України через анулювання його закордонних паспортів.
15 травня Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради ухвалив рішення рекомендувати до розгляду у сесійній залі питання дострокового припинення депутатських повноважень Артеменка.