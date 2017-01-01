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    Нардеп Артеменко заявив про хакерську атаку на його Facebook і електронну пошту

    • Сьогодні, 01:46
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    Народний депутат Андрій Артеменко
    Народний депутат Андрій Артеменко

    Політик вважає, що хакерські атаки мають на меті його подальшу дискредитацію

    Народний депутат Андрій Артеменко заявив про блокування його облікового запису на Facebook і електронної пошти. Про це він повідомив Цензор.НЕТ.

    «За останні 2,5 години була DDOS-атака на мій e-mail. Зараз у мене немає доступу до моєї приватної інформації», - сказав Артеменко.

    Також, за його словами, він не може відкрити свою сторінку на Facebook.

    Політик вважає, що це робиться з метою його подальшої дискредитації перед голосуванням у парламенті з приводу позбавлення його депутатського мандата.

    Кілька годин тому депутат опублікував у Facebook копію свого канадського паспорта, який, за його твердженням, анульований, а також копію протоколу допиту в прокуратурі.

    Нагадаємо, в понеділок позбавлений українського громадянства народний депутат Андрій Артеменко заявив, що він перебуває у Вашингтоні та не може повернутися до України через анулювання його закордонних паспортів.

    15 травня Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради ухвалив рішення рекомендувати до розгляду у сесійній залі питання дострокового припинення депутатських повноважень Артеменка.

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