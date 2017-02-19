Нардеп Артеменко заявив, що прийде на допит до прокуратури і «все пояснить»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нардеп вважає, що якщо його зможуть посадити за держзраду, то у в'язницю мають потрапити всі державні діячі країни

Народний депутат України Андрій Артеменко вважає, що відкриття кримінальної справи проти нього – це команда з Банкової, але стверджує, що прийде на виклик до слідчого і дасть пояснення.

Про це Артеменко заявив у ефірі телеканалу «112 Україна».

«Позиція Юрія Віталійовича (Луценка - ред.) - це команда з Банкової, придушувати будь-яке інакомислення в нашій країні. Людина не має права на власну думку. Це тотальний авторитаризм. Я обов'язково прийду за викликом слідчого і дам усі пояснення», - запевнив Артеменко.

Нардеп вважає, що якщо його зможуть посадити за держзраду, то у в'язницю мають потрапити всі державні діячі країни.

«Якщо мене посадять за державну зраду, тоді всі державні діячі, які є в країні, повинні пройти через в'язницю. Це доводить те, що зараз відбувається саме зі мною», - додав він.

Сьогодні прокуратура Автономної республіки Крим відкрила кримінальне провадження через т. зв. «план Артеменка», який передбачає, зокрема, «оренду Криму» і поступове зняття санкцій з РФ.

Пізніше генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що він допускає внесення у парламент подання на позбавлення недоторканності нардепа Артеменка.

Сьогодні спікер парламенту Андрій Парубій оголосив про виключення нардепа з фракції Радикальної партії.

Нагадаємо, The New York Times повідомив, що за тиждень до відходу з посади радника американського президента з національної безпеки Майкл Флінн отримав план на зняття санкцій з Росії, складений наближеними до Дональда Трампа Майклом Коеном і Феліксом Сатером, а також українським депутатом Андрієм Артеменком.

За даними видання, план передбачає «виведення всіх російських військ зі сходу України і проведення в країні референдуму щодо передачі Криму в оренду Росії на термін від 50 до 100 років».

Артеменко підтвердив існування такого плану.

В понеділок нардепа виключили з фракції Радикальної партії.