Нардеп Артюшенко: Провокації Рибалки дестабілізують ситуацію в Україні

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Ігор Артюшенко, нардеп від БПП

Артюшенко підтримує ідею створення в Верховній Раді Тимчасової слідчої комісії з розслідування фактів політичної корупції Рибалки

Народний депутат від фракції БПП Ігор Артюшенко заявив, що дії голови парламентського комітету з питань фінансів та банківської діяльності Сергія Рибалки втілюють в життя план з дестабілізації ситуації в країні. Причиною для таких обвинувачень став фільм-розслідування журналіста Олексія Станчевського, в якому наведені факти фінансування Сергієм Рибалкою масштабної PR-кампанії з рейдерського захоплення та привласнення торговельної мережі АТБ.

«Провокації, які журналісти у фільмі пов'язують з прізвищем цього народного депутата, свідомо збурюють населення, розгойдують ситуацію, тим самим втілюючи план з дестабілізації ситуації всередині країни. В цьому контексті хочу наголосити, що нам необхідно посилити захист бізнесу від рейдерських атак, а для їхніх організаторів та виконавців передбачити більш суворі покарання. Вважаю, що український парламент, обраний після Революції Гідності, повинен дати належну політичну оцінку діям народних депутатів, які, знаходячись на відповідальних посадах, займаються діями, що паплюжать високе звання народного депутата України», - заявив Артюшенко.

Голова Запорізької територіальної організації партії БПП-«Солідарність» заявив, що підтримує ідею створення в Верховній Раді Тимчасової слідчої комісії з розслідування фактів політичної корупції нардепа від Радикальної партії Сергія Рибалки, а також спроб силового тиску та захоплення магазинів торговельної мережі АТБ, фінансування яких журналісти-розслідувачі пов’язують саме з головою банківського Комітету ВР.

«Головним поштовхом для цього рішення стало оприлюднення фільму «Перевертень з мандатом». У цьому фільмі журналіст-розслідувач Олексій Станчевський посилається на зібрані ним докази та свідчення участі народного депутата в замовленні брудної PR-кампанії з очорнення мережі супермаркетів АТБ задля її знищення та подальшого привласнення. В сюжеті йдеться про те, що Сергій Рибалка – це людина з подвійним дном. Борець з корупцією, чи політичний рейдер? Саме відповідь на ці запитання і має дати ТСК», - пояснив мотиви створення нової ТСК Ігор Артюшенко.

На його думку, ВР має ухвалити низку законів про захист приватного бізнесу від рейдерських атак нечистих на руку корупціонерів, а також очистити власні ряди від політичних шахраїв. Адже політична корупція, вважає нардеп, є головним ворогом інвестиційної привабливості всієї української економіки.

«Закон має бути один для всіх. Політична корупція завдає нашій країні не меншої шкоди та нівелює інвестиційну привабливість України. Тому тимчасова слідча комісія, створення якої я підтримую, сподіваюся, дасть належну, а головне – об’єктивну оцінку діяльності її фігуранта. Що і стане запобіжником для всіх інших», - заявив Артюшенко.