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Дмитро Білоцерковець

Парламентар стверджує, що десятки мільйонів гривень його матір отримала у спадок від померлого чоловіка

Народний депутат Блоку Петра Порошенка (група «Удар») Дмитро Білоцерковець в інтерв’ю «Главкому» пояснив, звідки його мати, Жанна Білоцерковець, взяла гроші на елітну нерухомість на 36 мільйонів гривень в найдорожчих куточках Києва, яку у 2015-16 роках оформила у власність.

«Мій батько був севастопольським бізнесменом. Займався підприємницькою діяльністю з 1992 року, залучав інвестиції у розвиток портової інфраструктури Севастополя – рибний порт. Потім змінилося законодавство, стало жорсткішим, батько розчарувався у цій сфері. Він продав бізнес у цій сфері і почав займатися іншим – переробкою, торгівлею будматеріалами. На цьому він заробив свої статки», - зазначив він.

За словами нардепа, потім його батько побудував будинок біля моря, у В’язовому Гаю – це селище біля Севастополя. «Вгадав, бо земля там, коли він купував, коштувала досить недорого, а трохи пізніше це місце стало одним з топових у Севастополі, сотка подорожчала до $30 тис. У нас була ділянка в 10 соток, свій невеличкий скверик, будинок – близько 400 кв. м», - додав він.

У 2009 році батько Дмитра Білоцерковця помер. «Весь спадок відійшов мамі. Я як син мав право претендувати на майно, але у нас була така домовленість: усе, що зароблено сім’єю, має залишитись у сім’ї, а я вже виріс, маю жити сам. Батько залишив мамі дві квартири в історичному центрі Севастополя, загальною площею близько 115 кв. м, будинок біля моря і підприємство», - розказав парламентар.

«Після анексії Криму мама виявилася заручницею моєї діяльності, тому вирішила поступово все продавати та міняти і переїжджати до Києва», - додав він.

Детальніше читайте в інтерв’ю Дмитра Білоцерковця «Главкому»