  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Нардеп Бобов погодився сплатити до бюджету понад $1 млн – Луценко

    • Сьогодні, 13:47
    • Розсилка
    Геннадій Бобов
    Геннадій Бобов

    Бобов «відкупився» від подання про позбавлення недоторканності

    Народний депутат Геннадій Бобов готовий сплатити до Державного бюджету більше 1 млн дол. несплачених раніше податків. Про це генеральний прокурор Юрій Луценко сказав під час звітування у Верховній Раді.

    «Сьогодні зранку мені повідомив народний депутат Бобов про те, що він згоден із цим повідомленням і сплачує до державної казни понад мільйон доларів несплачених податків і, я вважаю, що це прекрасний приклад очищення Верховної Ради», - сказав Луценко.

    Генпрокурор додав, що стаття, за якою підозрювали Бобова, «особлива» – «сплата податків її закриває».

    Луценко також прокоментував, чому повернув до САП подання щодо позбавлення недоторканності нардепів Дейдея та Лозового.

    Як повідомлялось, раніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що в ході спільної перевірки поданих електронних декларацій ГПУ, САП і НАБУ до Верховної Ради України підготовлено подання на зняття депутатської недоторканності з народних депутатів Геннадія Бобова, Євгенія Дейдея та Андрія Лозового.

    Читайте також
    Юрій Луценко Генпрокурор Верховна Рада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ