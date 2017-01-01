Нардеп Бобов погодився сплатити до бюджету понад $1 млн – Луценко

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Геннадій Бобов

Бобов «відкупився» від подання про позбавлення недоторканності

Народний депутат Геннадій Бобов готовий сплатити до Державного бюджету більше 1 млн дол. несплачених раніше податків. Про це генеральний прокурор Юрій Луценко сказав під час звітування у Верховній Раді.

«Сьогодні зранку мені повідомив народний депутат Бобов про те, що він згоден із цим повідомленням і сплачує до державної казни понад мільйон доларів несплачених податків і, я вважаю, що це прекрасний приклад очищення Верховної Ради», - сказав Луценко.

Генпрокурор додав, що стаття, за якою підозрювали Бобова, «особлива» – «сплата податків її закриває».

Луценко також прокоментував, чому повернув до САП подання щодо позбавлення недоторканності нардепів Дейдея та Лозового.

Як повідомлялось, раніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що в ході спільної перевірки поданих електронних декларацій ГПУ, САП і НАБУ до Верховної Ради України підготовлено подання на зняття депутатської недоторканності з народних депутатів Геннадія Бобова, Євгенія Дейдея та Андрія Лозового.