Нардеп Бобов сплатив до бюджету понад 37 млн грн несплачених податків

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Геннадій Бобов

На рахунок Держказначейства надійшли кошти від Бобова, повідомив Луценко

Народний депутат Геннадій Бобов сплатив до бюджету понад 37 млн грн податкової недоїмки. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook генеральний прокурор Юрій Луценко.

«Народний депутат Геннадій Бобов дотримав слова і сплатив визначену ДФС суму податкової недоїмки в 37 млн 866 тис 045 грн 02 коп. На рахунок Держказначейства», - написав він, зазначивши, що це «гідний приклад».

«Сплати податки і спи спокійно у гордості за багату країну», - додав Луценко.

Як повідомлялось, раніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що в ході спільної перевірки поданих електронних декларацій ГПУ, САП і НАБУ до Верховної Ради України підготовлено подання на зняття депутатської недоторканності з народних депутатів Геннадія Бобова, Євгенія Дейдея та Андрія Лозового. Пізніше Луценко повернув до САП подання щодо позбавлення недоторканності нардепів Дейдея та Лозового. Під час звіту в Раді генпрокурор прокоментував, чому він це зробив.

Луценко також заявив, що Бобов готовий сплатити до Державного бюджету більше 1 млн дол. несплачених раніше податків.

У свою чергу Бобов заявив, що проти нього ведеться «брудна кампанія». Він також повідомив, що адвокатом в його інтересах була подана заява до Генеральної прокуратури. «Вважаю, що кримінальним провадженням мені було завдано моральної шкоди, принижено мою честь, а також ділову репутацію. Ті, хто зробив це, будуть за це відповідати згідно закону. Піар не пройде, як і намагання зробити з мене «козла відбувайла» для звіту генерального прокурора», - заявив Бобов.