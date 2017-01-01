Нардеп БПП звинуватив партію Дуди у заграванні з антиукраїнськими провокаторами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З відходом Туска польські еліти перестали підтримувати Україну, зазначив Денисенко

Проблема не в партії «Право і справедливість», не в Качинському, а в тому, що після цієї партії йде націоналістична політсила, яка і є головним продуцентом усіх антиукраїнських випадів. Робить вона це з певної мовчазної згоди, завуальованому заграванні з боку ПіС.

Про це розповів Вадим Денисенко, нардеп фракції БПП.

Наприкінці 1980-х на початку 1990-х років всі еліти Польщі, за словами нардепа, уклали негласний пакт щодо ставлення до України.

«Воно було таке: «Що б не відбувалося в Україні, ми будемо її підтримувати, бо вона – наш буфер перед Росією. Більше того – ми готові Україну підтримати, бо якщо їм буде краще жити, то менше шансів, що до наших кордонів підійде російська імперія», – пояснив бачення поляків Денисенко.

Цього пакту дотримувалась влада Польщі приблизно 25 років.

«Він втілювався в життя і яка б влада не приходила – Качинський чи Валенса, ця епоха закінчилась із відходом Туска», – наголосив нардеп БПП.

При цьому в Польщі увесь час дії негласного пакту існували антиукраїнські настрої.

«Там різна соціологія – переважно було 10% поляків, які вважали українців меншовартісною нацією, і стверджували, що Львів і Кам’янець-Подільський – польські міста», – вважає депутат ВР.

Однак увесь час дії пакту політики, які виступали з цією риторикою, були маргіналами.

«І навіть з першим приходом ПіС, Качинського, до влади, ці тенденції не були помітними. Проте з другим приходом націоналістична риторика стала зростати», – додав Денисенко.

Джерело: zik.ua