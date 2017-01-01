  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Нардеп БПП звинуватив партію Дуди у заграванні з антиукраїнськими провокаторами

    • Сьогодні, 07:11
    • Розсилка

    З відходом Туска польські еліти перестали підтримувати Україну, зазначив Денисенко

    Проблема не в партії «Право і справедливість», не в Качинському, а в тому, що після цієї партії йде націоналістична політсила, яка і є головним продуцентом усіх антиукраїнських випадів. Робить вона це з певної мовчазної згоди, завуальованому заграванні з боку ПіС.

    Про це розповів Вадим Денисенко, нардеп фракції БПП.

    Наприкінці 1980-х на початку 1990-х років всі еліти Польщі, за словами нардепа, уклали негласний пакт щодо ставлення до України.

    «Воно було таке: «Що б не відбувалося в Україні, ми будемо її підтримувати, бо вона – наш буфер перед Росією. Більше того – ми готові Україну підтримати, бо якщо їм буде краще жити, то менше шансів, що до наших кордонів підійде російська імперія», – пояснив бачення поляків Денисенко.

    Цього пакту дотримувалась влада Польщі приблизно 25 років.

    «Він втілювався в життя і яка б влада не приходила – Качинський чи Валенса, ця епоха закінчилась із відходом Туска», – наголосив нардеп БПП.

    При цьому в Польщі увесь час дії негласного пакту існували антиукраїнські настрої.

    «Там різна соціологія – переважно було 10% поляків, які вважали українців меншовартісною нацією, і стверджували, що Львів і Кам’янець-Подільський – польські міста», – вважає депутат ВР.

    Однак увесь час дії пакту політики, які виступали з цією риторикою, були маргіналами.

    «І навіть з першим приходом ПіС, Качинського, до влади, ці тенденції не були помітними. Проте з другим приходом націоналістична риторика стала зростати», – додав Денисенко.

    Джерело: zik.ua

    БПП Польща Львів партії
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ