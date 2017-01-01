Нардеп: до кордонів з Україною Путін вже стягнув три армії

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Дмитро Тимчук

З березня 2014 року Росія перекидала різноманітні підрозділи начебто для проведення навчань у свої військові частини на прикордонній лінії

З початку цього року ми бачили, що вздовж кордону з Україною Росія створює пункти постійної дислокації для нових підрозділів, які перекидаються з інших регіонів країни – і з Ростовської області, і з областей, що знаходяться північніше – і все це вздовж наших кордонів та на окупованих територіях. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів військовий експерт, лідер групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук.

«Фактично на наших кордонах ми бачимо вже три армії, причому одна з них формується в анексованому Криму. Там формується повноцінна армія – з посиленою системою протиповітряної оборони», - зазначив він.

Тимчук додав, що те саме відбувається і на території Росії – у прикордонних районах з Україною. Експерт також нагадав, що раніше - з березня 2014 року – Росія перекидала різноманітні підрозділи начебто для проведення навчань у свої військові частини на прикордонній лінії – в першу чергу у Ростовській області.

Як повідомлялось, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що війська РФ, які дислокуються вздовж кордону, готові протягом двох-трьох годин вторгнутись на територію України.