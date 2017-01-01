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    Нардеп домовився з мером Парижа про реалізацію гуманітарних і культурних проектів

    • Сьогодні, 14:09
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    <p>Олександр Фельдман та Анн Ідальго</p> <p><em>Фото: NewsRoom</em></p>

    Олександр Фельдман та Анн Ідальго

    Фото: NewsRoom

    Олександр Фельдман відвідав засідання на честь 10-річчя проекту Aladdin

    29 травня в мерії Парижа пройшло урочисте засідання, присвячене 10-річчю проекту Aladdin, в якому взяв участь харківський нардеп, засновник Інституту прав людини і запобігання екстремізму та ксенофобії Олександр Фельдман. Український політика і мецената запросив барон Девід де Ротшильд.

    Олександр Фельдман також зустрівся з мером Парижа Анн Ідальго. Під час зустрічі було досягнуто домовленостей про співпрацю між Фондом Олександра Фельдмана і мерією Парижа в реалізації спільних гуманітарних і культурних проектів.

    У роботі засідання також взяли участь генеральний секретар ЮНЕСКО Ірина Бокова, мер міста Париж Анн Ідальго, філантроп Девід де Ротшильд, екс-президент Франції Ніколя Саркозі, саудівський шейх Мохаммад бен Ісса Аль-джаббер і інші.

    «Сьогодні світ зіткнувся з серйозними викликами. - тероризм, нетерпимість. Боротьба з ними і побудова толерантного суспільства - головні теми, які обговорювалися на засіданні», - розповів Фельдман.
    Депутат також високо оцінив діяльність проекту Aladdin.

    «Я високо ціную проекти, метою яких є побудова мирного суспільства, вибудовування міжкультурних зв'язків між народами і країнами, освіта і виховання толерантності», - додав засновник Інституту прав людини і запобігання екстремізму та ксенофобії.

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    Нардеп домовився з мером Парижа про реалізацію гуманітарних і культурних проектів
    Нардеп домовився з мером Парижа про реалізацію гуманітарних і культурних проектів
    Нардеп домовився з мером Парижа про реалізацію гуманітарних і культурних проектів
    Фото: NewsRoom

    Нагадаємо, проект Aladdin - багатогранна культурна ініціатива в рамках боротьби з запереченням Голокосту і всіма формами расизму та нетерпимості, а також сприяння міжкультурному діалогу, особливо серед мусульман і євреїв. Проект реалізується під егідою ЮНЕСКО.

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    Про підтримку проекту заявили понад 500 видатних діячів з Європи, Північної Америки і мусульманського світу. Серед них політики, релігійні діячі, вчені, письменники, художники та активісти громадянського суспільства різних віросповідань і культур.

    Сьогодні Олександр Фельдман зустрінеться з керівництвом Паризького зоопарку і представниками екозахисних організацій Франції про співпрацю з «Фельдман Екопарк» і спільних екологічних проектів.

    Джерело: NewsRoom

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