Нардеп домовився з мером Парижа про реалізацію гуманітарних і культурних проектів

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Олександр Фельдман та Анн Ідальго Фото: NewsRoom

Олександр Фельдман відвідав засідання на честь 10-річчя проекту Aladdin

29 травня в мерії Парижа пройшло урочисте засідання, присвячене 10-річчю проекту Aladdin, в якому взяв участь харківський нардеп, засновник Інституту прав людини і запобігання екстремізму та ксенофобії Олександр Фельдман. Український політика і мецената запросив барон Девід де Ротшильд.

Олександр Фельдман також зустрівся з мером Парижа Анн Ідальго. Під час зустрічі було досягнуто домовленостей про співпрацю між Фондом Олександра Фельдмана і мерією Парижа в реалізації спільних гуманітарних і культурних проектів.

У роботі засідання також взяли участь генеральний секретар ЮНЕСКО Ірина Бокова, мер міста Париж Анн Ідальго, філантроп Девід де Ротшильд, екс-президент Франції Ніколя Саркозі, саудівський шейх Мохаммад бен Ісса Аль-джаббер і інші.

«Сьогодні світ зіткнувся з серйозними викликами. - тероризм, нетерпимість. Боротьба з ними і побудова толерантного суспільства - головні теми, які обговорювалися на засіданні», - розповів Фельдман.

Депутат також високо оцінив діяльність проекту Aladdin.

«Я високо ціную проекти, метою яких є побудова мирного суспільства, вибудовування міжкультурних зв'язків між народами і країнами, освіта і виховання толерантності», - додав засновник Інституту прав людини і запобігання екстремізму та ксенофобії.

Нагадаємо, проект Aladdin - багатогранна культурна ініціатива в рамках боротьби з запереченням Голокосту і всіма формами расизму та нетерпимості, а також сприяння міжкультурному діалогу, особливо серед мусульман і євреїв. Проект реалізується під егідою ЮНЕСКО.

Інститут прав людини і запобігання екстремізму під час візиту до Ізраїлю

Про підтримку проекту заявили понад 500 видатних діячів з Європи, Північної Америки і мусульманського світу. Серед них політики, релігійні діячі, вчені, письменники, художники та активісти громадянського суспільства різних віросповідань і культур.

Сьогодні Олександр Фельдман зустрінеться з керівництвом Паризького зоопарку і представниками екозахисних організацій Франції про співпрацю з «Фельдман Екопарк» і спільних екологічних проектів.

Джерело: NewsRoom