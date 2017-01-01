Нардеп Гаврилюк почубився з блогером у Раді

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Михайло Гаврилюк

Блогер жаліється, що Гаврилюк порвав йому сорочку і розбив телефон

Депутат від «Народного фронту» Михайло Гаврилюк накинувся на блогера Василя Крутчака у Верховній Раді. Про це останній написав на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши відповідне відео.

Крутчак пише, що сьогодні підійшов до Гаврилюка, щоб поцікавитись, чи не змінив він свого рішення щодо того, щоб не давати журналістам коментарі та інтерв'ю.

«Реакція Гаврилюка на відео. Як результат - у мене розбитий телефон та розірвана сорочка:)», - йдеться у повідомленні блогера.

На відеозаписі видно, як Крутчак підходить до нардепа з проханням пояснити, як той може бойкотувати журналістів. Згодом депутат переходить до активних дій.

Раніше у Раді стався конфлікт між депутатом Юрієм Березою та представником Опоблоку Нестором Шуфричем через георгієвську стрічку, яку згодом заборонили в Україні.

